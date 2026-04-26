Рощина взяла золото Кубка России в вольных упражнениях и серебро на бревне
19:16 26.04.2026 (обновлено: 19:17 26.04.2026)
Рощина взяла золото Кубка России в вольных упражнениях и серебро на бревне

Рощина завоевала золото Кубка России в вольных упражнениях и серебро на бревне

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Гимнастка Людмила Рощина завоевала золотую медаль в вольных упражнениях и серебро в соревнованиях на бревне на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Сириусе.
Рощина набрала 13,700 балла в вольных упражнениях. Второй результат показала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова (13,466 балла), третий - Анна Калмыкова (13,466).
В упражнениях на бревне Рощина заработала 13,433 балла, первой стала Калмыкова (13,600), третьей - Елизавета Ус (12,766).
Кубок России по спортивной гимнастике завершится 26 апреля.
Гимнастка Виктория Листунова - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Листунова выиграла Кубок России на брусьях, Мельникова стала третьей
25 апреля, 18:03
 
