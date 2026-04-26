Глава судейства в Серии A покинул пост на фоне подозрений в мошенничестве

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава судейской комиссии Итальянской федерации футбола (FIGC) Джанлука Рокки объявил об уходе со своего поста на фоне расследования по делу о соучастии в спортивном мошенничестве и возможном давлении на судей системы видеоассистента рефери (VAR).

"В связи с сегодняшней ситуацией, по согласованию с Ассоциацией итальянских арбитров (AIA) и в интересах комиссии арбитров (CAN), которая должна работать в максимально спокойной обстановке, я принял решение немедленно самоотстраниться от должности главы комиссии. Это болезненное и трудное решение, принятое вместе с моей семьей, призвано обеспечить беспрепятственное проведение судебного процесса, из которого я, уверен, выйду невредимым и еще сильнее, чем прежде. Я жду дальнейших событий, которые, надеюсь, вскоре прояснят мою позицию", - приводит слова Рокки агентство ANSA.