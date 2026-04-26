Глава судейства в Серии A покинул пост на фоне подозрений в мошенничестве

08:16 26.04.2026
Глава судейства в Серии А Рокки покинул пост на фоне подозрений в мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Главный судья матча Джанлука Рокки
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава судейской комиссии Итальянской федерации футбола (FIGC) Джанлука Рокки объявил об уходе со своего поста на фоне расследования по делу о соучастии в спортивном мошенничестве и возможном давлении на судей системы видеоассистента рефери (VAR).
Рокки занимается назначением арбитров на матчи двух высших итальянских дивизионов. В субботу La Gazzetta dello Sport сообщила, что прокуратура Милана начала расследование в отношении Рокки. Следствие рассматривает эпизоды с возможным давлением на видеоассистентов в матчах Серии А и Серии B в течение последних двух сезонов. Поводом для начала расследования послужил инцидент в матче "Удинезе" - "Парма", состоявшемся в марте 2025 года, когда Рокки, предположительно, постучал по стеклу комнаты VAR, заставив тех подозвать к монитору главного судью встречи. По итогам эпизода арбитр назначил пенальти, справедливость назначения которого была поставлена под сомнение.
"В связи с сегодняшней ситуацией, по согласованию с Ассоциацией итальянских арбитров (AIA) и в интересах комиссии арбитров (CAN), которая должна работать в максимально спокойной обстановке, я принял решение немедленно самоотстраниться от должности главы комиссии. Это болезненное и трудное решение, принятое вместе с моей семьей, призвано обеспечить беспрепятственное проведение судебного процесса, из которого я, уверен, выйду невредимым и еще сильнее, чем прежде. Я жду дальнейших событий, которые, надеюсь, вскоре прояснят мою позицию", - приводит слова Рокки агентство ANSA.
Футболисты Ромы - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
"Рома" обыграла "Болонью" в матче Серии А
Вчера, 21:26
 
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
