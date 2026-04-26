Российские реакторы исключают "чернобыльский сценарий", заявил Лихачев

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ядерные технологии
 
10:24 26.04.2026 (обновлено: 12:10 26.04.2026)
Лихачев: современные российские реакторы исключают чернобыльский сценарий

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Реакторный зал четвертого энергоблока Белоярской атомной электростанции в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Современные российские реакторы АЭС исключают "чернобыльский сценарий", заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности. <...> Спустя 40 лет после чернобыльской трагедии мы в первую очередь вспоминаем о подвиге тех, кто ликвидировал ее последствия. Это более 600 тысяч человек — атомщики, военные, пожарные, шахтеры, строители, врачи", — подчеркнул он.
Эти самоотверженные люди в сжатые сроки построили объект "Укрытие", который ограничил выход радиоактивных веществ из разрушенного реактора, отметил Лихачев.
"Наша главная задача — сохранить память о вашем героическом труде и передать ее молодому поколению", — добавил он.
В музее "Атом" на ВДНХ в Москве состоялось открытие нового раздела экспозиции, посвященного аварии на ЧАЭС, награждение участников ликвидации последствий и предпремьерный показ документального фильма "Принцип матрешки: эволюция безопасности".
Ядерные технологииМоскваАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Чернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала