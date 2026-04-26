Российские реакторы исключают "чернобыльский сценарий", заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Современные российские реакторы АЭС исключают "чернобыльский сценарий", заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности. <...> Спустя 40 лет после чернобыльской трагедии мы в первую очередь вспоминаем о подвиге тех, кто ликвидировал ее последствия. Это более 600 тысяч человек — атомщики, военные, пожарные, шахтеры, строители, врачи", — подчеркнул он.
Эти самоотверженные люди в сжатые сроки построили объект "Укрытие", который ограничил выход радиоактивных веществ из разрушенного реактора, отметил Лихачев.
"Наша главная задача — сохранить память о вашем героическом труде и передать ее молодому поколению", — добавил он.
В музее "Атом" на ВДНХ в Москве состоялось открытие нового раздела экспозиции, посвященного аварии на ЧАЭС, награждение участников ликвидации последствий и предпремьерный показ документального фильма "Принцип матрешки: эволюция безопасности".