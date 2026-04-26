Ракета "Союз-2.1а" отправила грузовик "Прогресс МС-34" к МКС
01:39 26.04.2026 (обновлено: 09:22 26.04.2026)
Ракета "Союз-2.1а" отправила грузовик "Прогресс МС-34" к МКС

Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Прогресс МС-34"

© РИА Новости / Роскосмос | Запуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" с космодрома Байконур
Запуск ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-34 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" с космодрома Байконур
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ракета «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-34», который летит к Международной космической станции.
  • «Прогресс МС-34» доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, включая топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства, кислород и новый скафандр «Орлан-МКС» №8.
  • Корабль везет оборудование и расходные материалы для научных экспериментов по изучению различных аспектов влияния космоса на организм человека и материалы.
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-34", который летит к Международной космической станции, трансляцию запуска ведет "Роскосмос".
Ракета стартовала в 1.22 мск. Полет продлится более двух суток, за это время "Прогресс" сделает 33 оборота вокруг Земли. Стыковка к МКС намечена на 3.01 мск 28 апреля.
Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри станции, а также новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №8.
Корабль везет оборудование и расходные материалы для научных экспериментов по изучению реакции организма на невесомость, воздействия стресса на иммунитет и нервную систему, потери костной массы во время космического полета, влияния микроорганизмов на материалы, совершенствованию методов регенерации воды.
Это был восьмой российский космический пуск в этом году, третий с Байконура и второй с отремонтированной стартовой площадки, которая была повреждена после пуска ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" 27 ноября прошлого года.
