Путин "по-боксерски" сфотографировался с чемпионкой мира

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле "по-боксерски" сфотографировался с чемпионкой мира по боксу Анастасией Шамоновой.
Глава государства 22 апреля в Кремле наградил российских чемпионов мира по боксу. Во время мероприятия Шамонова предложила Путину сделать фотографию "по-боксерски" - подняв кулак, кадры опубликовал автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
"А я могу вас попросить по-боксерски, вот так с кулачком, как мы. Спасибо большое", - обратилась Шамонова к Путину.
Глава государства согласился и сфотографировался с чемпионкой мира по боксу.
В ходе церемонии глава государства поздравил российских боксеров с наградами, отметив их вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте.