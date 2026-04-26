Путин "по-боксерски" сфотографировался с чемпионкой мира - РИА Новости, 26.04.2026
14:55 26.04.2026 (обновлено: 15:00 26.04.2026)
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и чемпионка мира по боксу 2025 года Анастасия Шамонова на церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле сфотографировался с чемпионкой мира по боксу Анастасией Шамоновой.
  • Фотография была сделана "по-боксерски" — с поднятым кулаком, по предложению Шамоновой.
  • Путин поздравил российских боксеров с наградами и отметил их вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле "по-боксерски" сфотографировался с чемпионкой мира по боксу Анастасией Шамоновой.
Глава государства 22 апреля в Кремле наградил российских чемпионов мира по боксу. Во время мероприятия Шамонова предложила Путину сделать фотографию "по-боксерски" - подняв кулак, кадры опубликовал автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
"А я могу вас попросить по-боксерски, вот так с кулачком, как мы. Спасибо большое", - обратилась Шамонова к Путину.
Глава государства согласился и сфотографировался с чемпионкой мира по боксу.
В ходе церемонии глава государства поздравил российских боксеров с наградами, отметив их вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте.
