Ученый рассказал, могут ли попасться радиоактивные продукты в Белоруссии - РИА Новости, 26.04.2026
00:35 26.04.2026
Ученый рассказал, могут ли попасться радиоактивные продукты в Белоруссии

РИА Новости: радиоактивные продукты не могут попасть в магазины Белоруссии

Флаг Белоруссии. Архивное фото
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик заявил, что попадание в белорусские магазины продуктов с превышением безопасного уровня радиации исключено.
  • Каждая партия продуктов в Белоруссии проходит радиационный контроль, и если продукция приобретается в магазине, она на 100% «чистая».
  • Чешик подчеркнул, что на предприятиях все сырье и готовая продукция, произведенные на загрязненных радионуклидами территориях, подвергаются тройному радиометрическому контролю.
МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Попадание в белорусские магазины продуктов с превышением безопасного уровня радиации исключено, заявил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.
В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Ученый рассказал о жителях территории, загрязненной после аварии на ЧАЭС
Вчера, 08:42
"Каждая партия продуктов проходит радиационный контроль. Попадание в магазины продуктов с превышением уровня радиоактивного загрязнения по нормируемым радионуклидам исключено", - сказал Чешик.
Он подчеркнул, что за прошедшие 40 лет в Белоруссии была проделана беспрецедентная в мировой практике работа в области сельскохозяйственной, биологической и зооветеринарной наук. "Достигнуты результаты, обеспечивающие получение экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. Однако единичные случаи получения продукции выше допустимых уровней радиации порой фиксируются - по каждому случаю выполняется анализ причин превышения", - рассказал ученый.
Но он заверил, что "если продукция приобретается в магазине, она на 100% "чистая".
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Белорусский ученый рассказал о контактах с украинской стороной по теме ЧАЭС
Вчера, 04:54
"Можно не смотреть, произведена ли она в (пострадавшей от аварии на ЧАЭС – ред.) Гомельской области или в другом регионе Беларуси", - подчеркнул Чешик. "А вот если вы где-то в сельской местности приобретаете у какого-то частного лица продукцию, которая не проходила радиационный контроль, те же грибочки на трассе, то ваше здоровье – целиком ваша ответственность", - констатировал он.
Ученый подчеркнул, что белорусским государством предусмотрена сложная, многоступенчатая система проверки качества продукции. "Случаев отпуска предприятиями в торговую сеть продуктов питания и сырья со сверхнормативным содержанием радионуклидов за последние пять лет не зарегистрировано", - констатировал он.
Чешик рассказал, что на предприятиях все сырье и готовая продукция, произведенные на загрязненных радионуклидами территориях, подвергаются тройному радиометрическому контролю – входному, в процессе переработки сырья и контролю готовой продукции. На мясокомбинатах республики весь крупный рогатый скот, поступающий из загрязненных хозяйств, подвергается прижизненному радиометрическому контролю, добавил он.
Мед - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Белорусский ученый рассказал, опасен ли мед из зоны отчуждения ЧАЭС
Вчера, 02:35
 
БелоруссияКиевская областьГомельская областьЧернобыльская АЭС
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
