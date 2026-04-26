Ученый рассказал, могут ли попасться радиоактивные продукты в Белоруссии

МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Попадание в белорусские магазины продуктов с превышением безопасного уровня радиации исключено, заявил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области , произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.

"Каждая партия продуктов проходит радиационный контроль. Попадание в магазины продуктов с превышением уровня радиоактивного загрязнения по нормируемым радионуклидам исключено", - сказал Чешик.

Он подчеркнул, что за прошедшие 40 лет в Белоруссии была проделана беспрецедентная в мировой практике работа в области сельскохозяйственной, биологической и зооветеринарной наук. "Достигнуты результаты, обеспечивающие получение экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. Однако единичные случаи получения продукции выше допустимых уровней радиации порой фиксируются - по каждому случаю выполняется анализ причин превышения", - рассказал ученый.

Но он заверил, что "если продукция приобретается в магазине, она на 100% "чистая".

"Можно не смотреть, произведена ли она в (пострадавшей от аварии на ЧАЭС – ред.) Гомельской области или в другом регионе Беларуси", - подчеркнул Чешик. "А вот если вы где-то в сельской местности приобретаете у какого-то частного лица продукцию, которая не проходила радиационный контроль, те же грибочки на трассе, то ваше здоровье – целиком ваша ответственность", - констатировал он.

Ученый подчеркнул, что белорусским государством предусмотрена сложная, многоступенчатая система проверки качества продукции. "Случаев отпуска предприятиями в торговую сеть продуктов питания и сырья со сверхнормативным содержанием радионуклидов за последние пять лет не зарегистрировано", - констатировал он.