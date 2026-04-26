"Хуже некуда". Иран поставил Прибалтику на место
08:00 26.04.2026 (обновлено: 08:04 26.04.2026)
"Хуже некуда". Иран поставил Прибалтику на место

Нежникова: Прибалтику ждет рост банкротств и безработицы из-за конфликта в Иране

© REUTERS / Stringer — Грузовые суда в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива
Грузовые суда в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Светлана Медведева. Ближневосточный конфликт давит на эстонский бизнес. Из-за подорожания топлива и материалов компании оказались на краю пропасти. В Литве и Латвии ситуация не лучше. О том, к чему все идет, — в материале РИА Новости.

Крик о помощи

В письме, адресованном премьер-министру Эстонии, члены Конфедерации работодателей сообщили: влияние войны на экономику страны уже ощущается в нескольких сферах. Причем как напрямую — через повышение цен на энергоносители, так и косвенно — из-за удорожания материалов и сбоев в цепочках поставок.
"Это не просто временная проблема, последствия грозят стать долгосрочными", — предупредили авторы послания.
Дизельное топливо на заправках, по данным конфедерации, подорожало почти на 50%, природный газ — на 70%.
Увеличились издержки, особенно в отраслях с высокой топливной составляющей в себестоимости, и действующие механизмы корректировки цен почти не помогают.
"В сфере управления отходами, производстве мебели и других областях, связанных с госзакупками, подорожание топлива все больше затрудняет выполнение контрактов с фиксированной ценой", — отмечается в письме.
Возникли трудности с поставками материалов.
В химической промышленности резко выросли цены на сырье на основе нефти (например, полиэтилен высокой плотности и полипропилен).
Пищевой сектор столкнулся с подорожанием удобрений, дефицитом упаковочных материалов и тары, включая ПЭТ-бутылки. В ряде случаев экспорт в Азию приостановлен из-за невозможности найти подходящие транспортные решения.
"В мебельной и строительной отраслях повышенные расходы на сырье, связанное с нефтехимией, перекладываются в стоимость конечной продукции, которая не покрывается действующими контрактами", — подчеркивают в конфедерации.
Страдает даже сегмент информационно-коммуникационных технологий. Из-за нестабильных поставок оборудования и срыва сроков выполнить ранее заключенные госконтракты все сложнее.
И даже после окончания конфликта ситуация не стабилизируется сразу — понадобится несколько месяцев.
Конфедерация призывает принять меры, а именно: сформировать кризисный комитет, применить гибкий подход к действующим контрактам (отказ от штрафов), провести индексацию цен на сырье или организовать новые госзакупки.
Глава конфедерации Хандо Саттер привел в пример строительство железной дороги Rail Baltica. По его словам, некоторые субподрядчики просто обанкротятся, если ничего не предпринять.
© РИА Новости / Ирина АндрееваСтроительство железной дороги
Строительство железной дороги - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Ирина Андреева
Строительство железной дороги

Страдает вся Прибалтика

Руководитель отдела структурного финансирования Swedbank Арвидас Рачкус рассказал журналистам о тех же проблемах в Литве. Себестоимость товаров повышается, логистика дорожает, а компании не всегда могут заложить это в цены, отметил он. Это касается прежде всего экспортеров, связанных контрактами на международных рынках.
В Латвии то же самое. В частности, в Latvijas Valsts ceļi ("Государственные дороги Латвии") признали, что подорожание нефти, битума и топлива создает серьезные трудности и неопределенность на старте строительного сезона. Там допускают, что не все запланированные задачи удастся выполнить.
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБольшегрузные автомобили в транспортно-логистическом центре "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе
Большегрузные автомобили в транспортно-логистическом центре Каменный лог на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Большегрузные автомобили в транспортно-логистическом центре "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе

Негативные прогнозы

Ближайшие перспективы — весьма неприятные: сокращение производства, рост банкротств и, соответственно, безработицы, говорит профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.
А там и так безработица выше средней по ЕС (5,9%), подчеркивает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Виктория Заболоцкая.
В Латвии — 6,7%, Литве — 6,6%, Эстонии — 6,1%.
Плюс ранее в Прибалтийских странах зафиксировали самое значительное в ЕС увеличение доли граждан, которые не могут найти работу как минимум год, добавляет Нежникова.
И напоминает: прибалтийские политики поддержали агрессию союзников, были готовы предоставить США территорию для обеспечения логистики в операции против Ирана и даже отправить туда военных. Но сейчас столкнулись с такими последствиями, на которые совсем не рассчитывали.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПразднование независимости Прибалтики
Празднование независимости Прибалтики - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Празднование независимости Прибалтики
 
