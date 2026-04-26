"Хуже некуда". Иран поставил Прибалтику на место

© REUTERS / Stringer Грузовые суда в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Светлана Медведева. Ближневосточный конфликт давит на эстонский бизнес. Из-за подорожания топлива и материалов компании оказались на краю пропасти. В Литве и Латвии ситуация не лучше. О том, к чему все идет, — в материале РИА Новости.

Крик о помощи

В письме, адресованном премьер-министру Эстонии, члены Конфедерации работодателей сообщили: влияние войны на экономику страны уже ощущается в нескольких сферах. Причем как напрямую — через повышение цен на энергоносители, так и косвенно — из-за удорожания материалов и сбоев в цепочках поставок.

"Это не просто временная проблема, последствия грозят стать долгосрочными", — предупредили авторы послания.

Дизельное топливо на заправках, по данным конфедерации, подорожало почти на 50%, природный газ — на 70%.

Увеличились издержки, особенно в отраслях с высокой топливной составляющей в себестоимости, и действующие механизмы корректировки цен почти не помогают.

"В сфере управления отходами, производстве мебели и других областях, связанных с госзакупками, подорожание топлива все больше затрудняет выполнение контрактов с фиксированной ценой", — отмечается в письме.

Возникли трудности с поставками материалов.

В химической промышленности резко выросли цены на сырье на основе нефти (например, полиэтилен высокой плотности и полипропилен).

Пищевой сектор столкнулся с подорожанием удобрений, дефицитом упаковочных материалов и тары, включая ПЭТ-бутылки. В ряде случаев экспорт в Азию приостановлен из-за невозможности найти подходящие транспортные решения.

"В мебельной и строительной отраслях повышенные расходы на сырье, связанное с нефтехимией, перекладываются в стоимость конечной продукции, которая не покрывается действующими контрактами", — подчеркивают в конфедерации.

Страдает даже сегмент информационно-коммуникационных технологий. Из-за нестабильных поставок оборудования и срыва сроков выполнить ранее заключенные госконтракты все сложнее.

И даже после окончания конфликта ситуация не стабилизируется сразу — понадобится несколько месяцев.

Конфедерация призывает принять меры, а именно: сформировать кризисный комитет, применить гибкий подход к действующим контрактам (отказ от штрафов), провести индексацию цен на сырье или организовать новые госзакупки.

Глава конфедерации Хандо Саттер привел в пример строительство железной дороги Rail Baltica. По его словам, некоторые субподрядчики просто обанкротятся, если ничего не предпринять.

Страдает вся Прибалтика

Руководитель отдела структурного финансирования Swedbank Арвидас Рачкус рассказал журналистам о тех же проблемах в Литве. Себестоимость товаров повышается, логистика дорожает, а компании не всегда могут заложить это в цены, отметил он. Это касается прежде всего экспортеров, связанных контрактами на международных рынках.

В Латвии то же самое. В частности, в Latvijas Valsts ceļi ("Государственные дороги Латвии") признали, что подорожание нефти, битума и топлива создает серьезные трудности и неопределенность на старте строительного сезона. Там допускают, что не все запланированные задачи удастся выполнить.

Негативные прогнозы

Ближайшие перспективы — весьма неприятные: сокращение производства, рост банкротств и, соответственно, безработицы, говорит профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.

А там и так безработица выше средней по ЕС (5,9%), подчеркивает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Виктория Заболоцкая.

В Латвии — 6,7%, Литве — 6,6%, Эстонии — 6,1%.

Плюс ранее в Прибалтийских странах зафиксировали самое значительное в ЕС увеличение доли граждан, которые не могут найти работу как минимум год, добавляет Нежникова.

И напоминает: прибалтийские политики поддержали агрессию союзников, были готовы предоставить США территорию для обеспечения логистики в операции против Ирана и даже отправить туда военных. Но сейчас столкнулись с такими последствиями, на которые совсем не рассчитывали.