Вологодский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 26.04.2026
18:07 26.04.2026 (обновлено: 18:13 26.04.2026)
Вологодский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Двое пострадавших при атаке в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шесть жителей Вологодской области из десяти пострадавших при атаке БПЛА госпитализированы
  • Двое из их числа находятся в тяжелом состоянии.
  • У всех пострадавших благоприятный прогноз.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Шесть жителей Вологодской области из десяти пострадавших при атаке БПЛА госпитализированы, двое из их числа находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"Пострадали десять человек, в том числе шесть госпитализированы - двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Как отметил Филимонов, прогноз у всех пострадавших благоприятный.
Четыре человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение.
Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА в ночь с субботы на воскресенье поврежден трубопровод с серной кислотой на территории предприятия азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит", возгорания не было, замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нет, на данный момент утечка ликвидирована.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
