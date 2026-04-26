Вологодский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Шесть жителей Вологодской области из десяти пострадавших при атаке БПЛА госпитализированы, двое из их числа находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"Пострадали десять человек, в том числе шесть госпитализированы - двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Как отметил Филимонов, прогноз у всех пострадавших благоприятный.
Четыре человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение.
Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА в ночь с субботы на воскресенье поврежден трубопровод с серной кислотой на территории предприятия азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит", возгорания не было, замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нет, на данный момент утечка ликвидирована.