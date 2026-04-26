Число пострадавших при атаке БПЛА в Вологодской области выросло до десяти

- При ночной атаке дронов на Вологодскую область пострадали десять мирных жителей.
- Шестерых госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии.
- Украинские боевики совершили три волны налета на промплощадку фосфорного комплекса на предприятии "Аммиак-3" АО "Апатит".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. При ночной атаке дронов на Вологодскую область пострадали десять мирных жителей, сообщил глава региона Георгий Филимонов.
"В том числе шесть госпитализированы — двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном", — написал он на платформе "Макс".
Прогноз у всех пострадавших благоприятный. Четверых после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.
В ночь на воскресенье украинские боевики совершили три волны беспилотной атаки на промплощадку фосфорного комплекса предприятия Аммиак-3 АО "Апатит". Средства ПВО сбили 15 беспилотников. Повреждения получил трубопровод с серной кислотой на территории смежного азотного комплекса. Утечку удалось ликвидировать до превышения предельно допустимой концентрации в воздухе.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других российских регионах. Армия России в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
