Число пострадавших при атаке БПЛА в Вологодской области выросло до десяти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. При ночной атаке дронов на Вологодскую область пострадали десять мирных жителей, сообщил глава региона Георгий Филимонов.

Прогноз у всех пострадавших благоприятный. Четверых после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

В ночь на воскресенье украинские боевики совершили три волны беспилотной атаки на промплощадку фосфорного комплекса предприятия Аммиак-3 АО "Апатит". Средства ПВО сбили 15 беспилотников. Повреждения получил трубопровод с серной кислотой на территории смежного азотного комплекса. Утечку удалось ликвидировать до превышения предельно допустимой концентрации в воздухе.