Рейтинг@Mail.ru
Пригородные поезда на Севастополь приостановили движение - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 26.04.2026
Пригородные поезда на Севастополь приостановили движение

Пригородные поезда на Севастополь временно останавливаются в Инкермане

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВиды Севастополя
Виды Севастополя - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Виды Севастополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пригородные поезда на Севастополь временно останавливаются на станции Инкерман-1 по техническим причинам.
  • Для пассажиров организован подвоз автобусами.
  • Части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути в Севастополе, повреждена контактная линия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Пригородные поезда на Севастополь по техническим причинам временно останавливаются на станции Инкерман-1, организован подвоз пассажиров автобусами, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике ЮППК.
В Севастополе ночью части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, повреждена контактная линия, железнодорожное полотно не повреждено, но возможна задержка пригородных поездов, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев.
"Конечная точка для пригородных поездов сообщением с Севастополем - временно останавливаются на станции Инкерман-1", - сообщили в компании.
Уточняется, что по техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Севастополь - Инкерман-1, Инкерман-1 - Севастополь. Для пассажиров организован подвоз на автобусах. Дополнительно можно воспользоваться регулярным автобусом №21, сообщили в ЮППК. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Один человек погиб, четверо ранены при атаке ВСУ на Севастополь, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов, сообщал ранее губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
08:00
 
ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала