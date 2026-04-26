Пригородные поезда на Севастополь приостановили движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Пригородные поезда на Севастополь по техническим причинам временно останавливаются на станции Инкерман-1, организован подвоз пассажиров автобусами, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике ЮППК.

Уточняется, что по техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Севастополь - Инкерман-1, Инкерман-1 - Севастополь. Для пассажиров организован подвоз на автобусах. Дополнительно можно воспользоваться регулярным автобусом №21, сообщили в ЮППК. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.