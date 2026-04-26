Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

- Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.
- Нанесены поражения формированиям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
- Противник потерял до 290 военнослужащих и военную технику: бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял за сутки до 290 боевиков, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкое, Воздвиженка, Чаривное, Розовка и Лесное Запорожской области.
"Противник потерял до 290 военнослужащих, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18