12:27 26.04.2026 (обновлено: 12:40 26.04.2026)
Группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО

  • Группировка «Север» за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО.
  • Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.
  • ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и 14 складов материальных средств.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 195 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", которые улучшили тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Бачевск, Толстодубово, Кияница и Будки Сумской области.
В Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Уды, Красный Яр, Варваровка, Березовское, Хатнее и Шестеровка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял более 195 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и 14 складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСумская областьХарьковская область
 
 
