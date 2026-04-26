22:07 26.04.2026 (обновлено: 02:21 27.04.2026)
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве задолжал более 565 тысяч рублей

© Фото : Столичный СК/MAXСотрудник СК проводит следственные мероприятия на месте убийства женщины в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У подозреваемого в убийстве женщины в офисе на западе Москвы есть долги по кредитам и штрафам.
  • Их сумма составляет более 565 тысяч рублей.
  • Основная часть взысканий — это неоплаченные штрафы ГИБДД .
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины в офисе на западе Москвы задолжал по кредитам и штрафам более 565 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В субботу на западе Москвы было найдено тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан. Как в воскресенье сообщили агентству в правоохранительных органах, предварительно, мужчину раздражала стройка, которая шла возле его дома, из-за чего он пришел в офис и напал на женщину. Кроме того, по словам собеседника агентства, ранее он лечился у психиатра.
Как следует из материалов приставов, с 2019 года в отношении подозреваемого было возбужденно 52 исполнительных производства, при этом шесть производств, возбужденных в том году, были прекращены: приставы не смогли найти активы должника.
Согласно данным приставов, основную часть действующих взысканий составляют неоплаченные штрафы ГИБДД на 166 тысяч рублей, также мужчина задолжал 22 тысячи рублей по штрафам иного органа. Кроме того, в этом году с подозреваемого началось взыскание долгов по кредитам - более 350 тысяч рублей, долг по ЖКХ - 7 тысяч рублей, а также штраф в 11 тысяч рублей, который, как следует из судебных документов, был назначен за неуплату административного штрафа в срок. Помимо этого, с мужчины взыскивают исполнительский сбор в 6 тысяч рублей.
Исходя из материалов судебных приставов и судебных документов, общая сумма долга превышает 565 тысяч рублей.
