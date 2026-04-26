Подозреваемый в убийстве женщины в Москве задолжал более 565 тысяч рублей

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины в офисе на западе Москвы задолжал по кредитам и штрафам более 565 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из материалов приставов, с 2019 года в отношении подозреваемого было возбужденно 52 исполнительных производства, при этом шесть производств, возбужденных в том году, были прекращены: приставы не смогли найти активы должника.