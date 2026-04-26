Подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы был недоволен стройкой
12:16 26.04.2026 (обновлено: 17:16 26.04.2026)
Подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы был недоволен стройкой

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На западе Москвы найдено тело женщины с множественными ножевыми ранениями, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан.
  • Предварительно установлено, что подозреваемого раздражала стройка возле его дома, и он напал с ножом на сотрудницу строительной компании.
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы был недоволен стройкой, которая шла возле его дома, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в столичном главке СК сообщили, что вечером в субботу на западе Москвы было найдено тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан.
"Предварительно, мужчину раздражала стройка, которая велась возле дома, где он жил. В результате мужчина пришел в офис строительной компании и напал с ножом на сотрудницу", - сказал собеседник агентства.
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
