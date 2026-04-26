МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы был недоволен стройкой, которая шла возле его дома, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Предварительно, мужчину раздражала стройка, которая велась возле дома, где он жил. В результате мужчина пришел в офис строительной компании и напал с ножом на сотрудницу", - сказал собеседник агентства.