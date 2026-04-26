Подготовка к отопительному сезону завершится до 1 сентября в Москве
14:11 26.04.2026
Подготовка к отопительному сезону завершится до 1 сентября в Москве

Собянин: подготовка к предстоящему отопительному сезону закончится до 1 сентября

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подготовка к предстоящему отопительному сезону завершится до 1 сентября в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Подготовка к предстоящему отопительному сезону закончится до 1 сентября. К августу комплексом городского хозяйства будет приведено в порядок больше 74 тысяч зданий: жилых домов, социальных объектов и объектов экономики", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр добавил, что будут проведены профилактические осмотры, ремонт инженерных систем, оборудования котельных, тепловых пунктов, объектов большой энергетики, водопроводных сетей и магистралей.
"Минувшая зима в Москве выдалась снежной и довольно холодной. Выпало около трех метров снега - почти в два раза больше климатической нормы. Самые обильные снегопады пришлись на начало года", - отметил он.
Мэр подчеркнул, что городские энергетические и коммунальные компании хорошо подготовились к холодам, и все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме даже при пиковых нагрузках. Так, 3 февраля в московской энергосистеме был обновлен исторический рекорд электропотребления - максимальная нагрузка составила 21 126 мегаватт.
"Плюс к этому, городские службы обеспечили работу свыше 4,3 тысяч объектов зимнего отдыха: катков, лыжных трасс, горнолыжных склонов, универсальных площадок, ледяных горок и снежных городков", - добавил Собянин.
