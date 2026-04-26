Плакаты с Шатуновым и белыми розами появились в Москве на доме, где он жил

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Плакаты с изображением солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова и белыми розами - его главным хитом - появились на доме на улице Кантемировская в Москве, где он жил, передает корреспондент РИА Новости.
В прошлом году у дома Шатунова высадили цветы в память о нем.
В 1986 году Кузнецов и Шатунов создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".
Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
