Плакаты с Шатуновым и белыми розами появились в Москве на доме, где он жил

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Плакаты с изображением солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова и белыми розами - его главным хитом - появились на доме на улице Кантемировская в Москве, где он жил, передает корреспондент РИА Новости.