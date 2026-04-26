Рейтинг@Mail.ru
Плакаты с Шатуновым и белыми розами появились в Москве на доме, где он жил - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 26.04.2026
Плакаты с Шатуновым и белыми розами появились в Москве на доме, где он жил

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Плакаты с изображением солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова и белыми розами - его главным хитом - появились на доме на улице Кантемировская в Москве, где он жил, передает корреспондент РИА Новости.
В прошлом году у дома Шатунова высадили цветы в память о нем.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне Республика Башкирия). После смерти матери он занимался бродяжничеством, а затем попал в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности.
В 1986 году Кузнецов и Шатунов создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".
Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
ОбществоМоскваКумертауОренбургЮрий ШатуновЛасковый май
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала