13:29 26.04.2026 (обновлено: 13:48 26.04.2026)
Пичужкины победили в произвольной программе на ЧР по синхронному плаванию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександра Пичужкина и Елизавета Пичужкина выступают с произвольной программой в соревнованиях на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге. 26 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елизавета и Александра Пичужкины стали победительницами в произвольной программе соревнований дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.
  • В соревнованиях смешанных дуэтов лучший результат показали Алиса Зуева и Артем Удалов.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Елизавета и Александра Пичужкины стали победительницами в произвольной программе соревнований дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.
Они получили за свое выступление 316,6067 балла. Второе место заняли Яна Ковальчук и Анастасия Никитенко (314,5893 балла). Третьими стали Анастасия Зайцева и Татьяна Иванова (309,2204).
В соревнованиях смешанных дуэтов лучший результат показали Алиса Зуева и Артем Удалов (269,1033). Второе место заняли Полина Сазонова и Сергей Самсонов (250,6741), третьими стали Ксения Акчибаш и Максим Чернышев (250,4608).
Чемпионат России завершится 28 апреля.
