Россия стала образцовым врагом у европейской пропаганды, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2026
14:18 26.04.2026
Россия стала образцовым врагом у европейской пропаганды, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Песков считает, что европейская пропаганда использует Россию как образцового внешнего врага.
  • Но властям стран Европы вряд ли удастся списать все внутренние проблемы на Россию, заявил он.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Большая и сильная Россия стала образцовым внешним врагом в глазах европейской пропаганды, которая пытается оправдать внутренние проблемы континента, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Ведь это самое удобное, все проблемы внутренние списывать на внешнего врага. Поскольку Россия большая, поскольку Россия сильная, то это такой образцовый внешний враг с точки зрения их (европейского - ред.) пропагандистского понимания”, - отметил Песков в комментарии автору ИС “Вести” Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что властям европейских стран вряд ли удастся списать все внутренние проблемы на Россию.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
В Кремле заявили о сложном положении Европы
22 марта, 14:10
 
РоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
