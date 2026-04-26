Россия стала образцовым врагом у европейской пропаганды, заявил Песков

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Большая и сильная Россия стала образцовым внешним врагом в глазах европейской пропаганды, которая пытается оправдать внутренние проблемы континента, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"
“Ведь это самое удобное, все проблемы внутренние списывать на внешнего врага. Поскольку Россия большая, поскольку Россия сильная, то это такой образцовый внешний враг с точки зрения их (европейского - ред.) пропагандистского понимания”, - отметил Песков в комментарии автору ИС “Вести” Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что властям европейских стран вряд ли удастся списать все внутренние проблемы на Россию.
В Кремле заявили о сложном положении Европы
22 марта, 14:10