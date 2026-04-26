СМИ: Иран считает, что прекращение угроз от Трампа возобновит переговоры

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Тегеран убежден, что прекращение угроз со стороны президента США Дональда Трампа позволит возобновить мирные переговоры, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на иранского дипломата и источники.
Американский лидер ранее угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Позднее он выразил мнение, что это "привело Иран за стол переговоров".
"Иран сообщил Пакистану, что прекращение подобных угроз может помочь убедить противников соглашения, что сейчас пришло время возобновить переговоры", - говорится в публикации со ссылкой на дипломата из Ирана и людей, знакомых с ситуацией.
По информации издания, если глава МИД исламской республики Аббас Аракчи после общения с посредниками придет к выводу, что заключение сделки с США возможно, стороны переговоров все еще могут встретиться "в ближайшие дни".
Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Ожидалось, что в субботу туда отправятся спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, но американский лидер отменил их поездку. Иранская делегация, по некоторым данным, уже покинула Пакистан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.