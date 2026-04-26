СМИ: Иран считает, что прекращение угроз от Трампа возобновит переговоры - РИА Новости, 26.04.2026
02:09 26.04.2026
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран считает, что прекращение угроз со стороны президента США Дональда Трампа может возобновить мирные переговоры, сообщает издание Wall Street Journal.
  • По информации издания, если глава МИД исламской республики Аббас Аракчи после общения с посредниками придет к выводу, что заключение сделки с США возможно, стороны переговоров все еще могут встретиться "в ближайшие дни".
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Тегеран убежден, что прекращение угроз со стороны президента США Дональда Трампа позволит возобновить мирные переговоры, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на иранского дипломата и источники.
Американский лидер ранее угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Позднее он выразил мнение, что это "привело Иран за стол переговоров".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Трамп заявил, что власти Ирана предлагают недостаточно для сделки с США
00:41
"Иран сообщил Пакистану, что прекращение подобных угроз может помочь убедить противников соглашения, что сейчас пришло время возобновить переговоры", - говорится в публикации со ссылкой на дипломата из Ирана и людей, знакомых с ситуацией.
По информации издания, если глава МИД исламской республики Аббас Аракчи после общения с посредниками придет к выводу, что заключение сделки с США возможно, стороны переговоров все еще могут встретиться "в ближайшие дни".
Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Ожидалось, что в субботу туда отправятся спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, но американский лидер отменил их поездку. Иранская делегация, по некоторым данным, уже покинула Пакистан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
США перенаправили 37 судов в рамках блокады Ирана, утверждает командование
00:20
 
В миреТегеран (город)ИранСШАДональд ТрампАббас АракчиСтив УиткоффВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
