Патриарх Кирилл наградил губернатора Краснодарского края церковным орденом

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл наградил губернатора Краснодарского края Кондратьева орденом князя Даниила Московского I степени.

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева орденом князя Даниила Московского I степени, следует из трансляции на телеканале "Союз".

Ранее патриарх Кирилл освятил храм Рождества Христова в станице Динская Краснодарского края

После этого в храме патриарх Кирилл наградил губернатора региона орденом Даниила Московского I степени "во внимание к помощи в строительстве храмов Екатеринодарской епархии Кубанской митрополии".

По словам патриарха, Кондратьев удостоен этого ордена также "за укрепление православия" и "за труды для процветания края".