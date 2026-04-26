Патриарх Кирилл наградил губернатора Краснодарского края церковным орденом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Кирилл наградил губернатора Краснодарского края Кондратьева орденом князя Даниила Московского I степени.
- Орден вручили "во внимание к помощи в строительстве храмов Екатеринодарской епархии Кубанской митрополии", а также "за укрепление православия" и "за труды для процветания края".
- Орденом Даниила Московского награждаются как духовные, так и светские лица, "содействующие возрождению духовной жизни России".
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева орденом князя Даниила Московского I степени, следует из трансляции на телеканале "Союз".
Ранее патриарх Кирилл освятил храм Рождества Христова в станице Динская Краснодарского края.
После этого в храме патриарх Кирилл наградил губернатора региона орденом Даниила Московского I степени "во внимание к помощи в строительстве храмов Екатеринодарской епархии Кубанской митрополии".
По словам патриарха, Кондратьев удостоен этого ордена также "за укрепление православия" и "за труды для процветания края".
По данным Православной энциклопедии, орденом Даниила Московского награждаются как духовные, так и светские лица, "содействующие возрождению духовной жизни России".
