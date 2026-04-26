Напавший на отель в Вашингтоне был вооружен дробовиком и пистолетом

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Задержанный за стрельбу на ужине с участием президента США Дональда Трампа был вооружен дробовиком, сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.
"Мы знаем, что он был вооружен дробовиком, когда пробежал через тот контрольно-пропускной пункт", – сказал он в ходе пресс-конференции.
Он также отметил, что у мужчины были с собой ножи и пистолет.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.