Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа

Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа

© AP Photo / Rod Lamkey Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа

Напавший на отель, где проводилось мероприятие с Трампом, действовал один

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава полиции Вашингтона Джефф Кэрролл заявил, что злоумышленник при нападении в отеле действовал один.

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Глава полиции Вашингтона Джефф Кэрролл заявил, что злоумышленник при нападении в отеле, где находился президент США Дональд Трамп, действовал один.

"На данный момент, по всей видимости, он действовал один", – сказал он в ходе пресс-конференции.

Кэрролл отметил также, что, по данным полиции Вашингтона, задержанный пока является единственным подозреваемым в рамках расследования инцидента.

Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.

Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.