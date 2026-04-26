В Ярославской области объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что подразделения министерства обороны РФ и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки.