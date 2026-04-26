17:04 26.04.2026 (обновлено: 17:42 26.04.2026)
"Демонстрация прогресса": Борзаковский оценил рекорд России в марафоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Неделин стал победителем марафона в Дюссельдорфе и обновил рекорд России, показав результат 2 часа 8 минут 54 секунды.
  • ВФЛА разработала программу дополнительных вознаграждений за рекорды России, которая должна быть утверждена в ближайшее время.
  • Юрий Борзаковский отметил качественное и количественное развитие марафонов как дисциплины и подчеркнул, что ВФЛА выделяет это направление в отдельный стратегический приоритет.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Обновление многолетних рекордов России в различных дисциплинах демонстрирует движение российской легкой атлетики вперед, заявил РИА Новости олимпийский чемпион в беге на 800 метров, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), член исполкома ВФЛА Юрий Борзаковский.
В воскресенье российский бегун Дмитрий Неделин стал победителем марафона в Дюссельдорфе, обновив державшийся 19 лет рекорд страны в этой дисциплине. Прежний рекорд принадлежал Алексею Соколову (2 часа 9 минут 7 секунд), Неделин показал результат 2 часа 8 минут 54 секунды. Летом прошлого года Константин Крылов побил рекорд России в беге на 100 метров, державшийся 39 лет, а Алексей Данилов стал рекордсменом страны в беге на 400 метров, улучшив результат, державшийся с 1980 года.
"От ВФЛА и от себя лично поздравляю Дмитрия Неделина с установлением нового рекорда России в марафоне. Время 2:08.54 - это блестящий результат, - сказал Борзаковский. - Обновление многолетних рекордов на разных дистанциях за последний год показывает, что российская легкая атлетика движется вперед. В этом году ВФЛА разработала программу дополнительных вознаграждений за рекорды России - она должна быть утверждена в ближайшее время".
В воскресенье кениец Себастьян Саве установил новый мировой рекорд в марафоне, впервые в истории пробежав 42 км 195 м быстрее двух часов (1:59.30). "Эти выходные стали настоящим триумфом: помимо рекорда России в Дюссельдорфе, сегодня в Лондоне сразу двое спортсменов выбежали из двух часов, это феноменальный результат, - подчеркнул собеседник агентства.
"Московский полумарафон сегодня, несмотря на погоду, также подарил нам самый быстрый результат России на 21,1 км. Это наглядный пример того, насколько марафоны как дисциплина развиваются качественно, если смотреть на результат, и количественно, если говорить о числе участников и зрителей. Мы в ВФЛА выделяем это направление в отдельный стратегический приоритет", - заключил Борзаковский.
Неделин выиграл Дюссельдорфский марафон и побил 19-летний рекорд России
Вчера, 13:47
 
СпортЛегкая атлетикаРоссияДюссельдорфЛондонКонстантин КрыловАлексей ДаниловВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
