Зеленскому нравится возглавлять возрождение нацизма, заявил Лавров

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Нацизм снова поднимает голову, и Владимир Зеленский, ощущая себя во главе этого процесса, получает удовольствие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нацизм снова поднимает голову. И Зеленский, ну, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса", - сказал Лавров в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее глава МИД РФ заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР, такой курс наблюдается в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве.