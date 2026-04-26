Московские набережные привели в порядок после зимы

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок после зимы столичные набережные, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков 1 апреля объявил, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию летней навигации. Он отметил, что мероприятия включают работы по очистке, промывке и ремонту сооружений.
"В конце марта стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию летней навигации. Всего привели в порядок 82 набережные, в том числе расположенные в центре города Москворецкую, Раушскую, Кремлевскую, Берсеневскую и Крымскую", - сказал заместитель мэра журналистам.
Бирюков подчеркнул, что комплекс мероприятий включал работы по очистке, промывке и ремонту сооружений.
"Провели пескоструйную очистку и промывку чугунных перильных ограждений, очистили после зимы и весеннего половодья сходы к воде и прогулочные тротуары... В летний период на набережных будут организованы плановые ремонтные работы: пескоструйная очистка гранита и локальная замена чугунных перильных ограждений, гранитной облицовки и парапетов", - добавил глава комплекса городского хозяйства.
Бирюков рассказал, что запланированы мероприятия по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных. Такой ремонт проводится раз в пять лет, он позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию сооружений и не допустить смещения гранитных плит, объяснил заммэра.
