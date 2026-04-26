Как сложилась судьба сестры Моцарта, выступавшей вместе с ним

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Во времена, когда Мария Анна и Вольфганг Амадей были детьми, все считали, что они гениальны в равной степени. Но в итоге он стал великим Моцартом, а ее имя стерлось из истории.

Кем была Мария Анна? И почему ее считали гениальнее брата?

Одна из лучших пианисток Европы

Мария Анна Вальбурга Игнатия Моцарт родилась в Зальцбурге в 1751 году. В семейном кругу и среди друзей Марию Анну звали Наннерль.

Как и ее младший брат, девочка была очень одаренной. С ранних лет выступала на концертах, играя на клавесине и фортепиано. В 13 лет вместе с братом отправилась в турне по Лондону под названием "Вундеркинды", и критики того времени высоко оценили ее игру.

В 1762 году два маленьких Моцарта проводили концерт для аристократов в Мюнхене. Один из присутствующих, граф Карл фон Цинцендорф, записал в дневнике такие строки : "Бедный малыш играет чудесно. Он живой, очаровательный ребенок. Его сестра играет мастерски, и он ей аплодирует".

"Я в восторге"

Вольфганг Амадей во всем старался поддержать старшую сестру — не скупился на похвалы и просил ее продолжать занятия музыкой. Он говорил, что никогда не видел никого, кто играл бы на клавесинах так же замечательно, как она.

Наннерль тоже сочиняла музыку. Известно, что в 1770-м она отправила одно из своих произведений брату и тот ответил ей письмом со словами : "Дорогая сестра! Я в восторге от того, что ты так хорошо сочиняешь. Одним словом, твоя песня прекрасна".

К сожалению, ни одно из ее произведений и рукописей не сохранилось. У Наннерль так и не получилось выйти из тени брата-гения.

Отдалилась от Вольфганга

Когда девушке исполнилось 18 лет, отец велел ей прекратить концерты. Маленькая девочка за клавесинами выглядела мило, но взрослая девушка на сцене концертного зала — уже как-то не совсем прилично. Она вошла в брачный возраст, стало быть, ей нужно думать о муже, детях, доме. Наннерль так и не решилась пойти против воли отца.

Она была влюблена в камергера Франца Арманда д’Иппольда, их чувства были взаимны. Франц сделал ей предложение, но отец Наннерль запретил его принимать. Он сам нашел ей мужа — вдовца на 15 лет старше, у которого было пятеро детей. В замужестве она родила еще троих и постепенно отдалилась от брата Вольфганга.

После смерти мужа в 1801 году Наннерль, вернувшись в Зальцбург, продолжила давать уроки игры на фортепиано. Умерла она, в отличие от брата, уже в преклонном возрасте, в 78 лет.

Гениальнее брата?

Сейчас все чаще звучат утверждения, что Наннерль была более талантливой из детей. Об этом говорит драматург Сильвия Майло, создавшая пьесу "Другой Моцарт" с подзаголовком "Забытый гений сестры Моцарта", получившую восторженные отзывы после премьеры в 2015 году.

© Public domain Мария Анна Наннерль Моцарт © Public domain Мария Анна Наннерль Моцарт

"Наннерль переписывала некоторые сочинения Вольфганга, когда он был слишком мал. Так что, возможно, некоторые из произведений Вольфганга — ее рук дело", — считает Майло.

Профессор Мартин Джарвис, работавший преподавателем музыки в Университете Чарльза Дарвина в Австралии, и вовсе предполагает , что три из пяти скрипичных концертов Моцарта на самом деле могли быть созданы Наннерль. Его гипотеза основана на том, что рукописи двух концертов были написаны другим почерком и подписаны иным способом.