В Москве несколько человек отравились после посещения фитнес-клуба

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Несколько человек отравились после посещения фитнес-клуба на юге Москвы, прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента, сообщили в столичном надзорном ведомстве.
По предварительной информации, во время посещения бассейна в фитнес-клубе на Хлебозаводском проезде несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Двоих доставили в больницу.
"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре", - говорится в официальном канале надзорного ведомства на платформе "Макс".
Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились постояльцы
20 декабря 2025, 19:31