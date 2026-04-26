В Москве несколько человек отравились после посещения фитнес-клуба

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Несколько человек отравились после посещения фитнес-клуба на юге Москвы, прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента, сообщили в столичном надзорном ведомстве.

По предварительной информации, во время посещения бассейна в фитнес-клубе на Хлебозаводском проезде несколько человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Двоих доставили в больницу.