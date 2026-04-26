В Москве обновили 60 жилых домов на Ленинградском проспекте

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Жилые дома на Ленинградском проспекте в Москве обновили в рамках программы капитального ремонта, всего с 2015 года работы затронули 60 зданий, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
«
"С 2015 года в рамках региональной программы капитального ремонта привели в порядок 60 жилых домов на Ленинградском проспекте. Специалисты вернули зданиям их былой вид и обеспечили жителям современный уровень комфорта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты отремонтировали фасады, крыши, подъезды и инженерные системы, а также восстановили архитектурный облик зданий с применением современных технологий и материалов.
Специалисты обновили 31 многоквартирный дом в Москве
17 января, 13:30