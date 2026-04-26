В Москве призвали быть внимательными на улице в воскресенье из-за непогоды

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Жителям Москвы стоит быть внимательными на улице в воскресенье на фоне непогоды, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что в столице ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя, снега, мокрого снега, а также усиление порывов ветра до 20 метров в секунду. Отмечается, что такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.