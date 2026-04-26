В Москве призвали быть внимательными на улице в воскресенье из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителям Москвы посоветовали быть внимательными на улице в воскресенье из-за непогоды.
- Синоптики прогнозируют ухудшение погоды после 15:00 и сохранение неблагоприятных условий до вечера 28 апреля.
- В Москве ожидаются осадки и усиление порывов ветра до 20 метров в секунду, что может привести к образованию гололедицы.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Жителям Москвы стоит быть внимательными на улице в воскресенье на фоне непогоды, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
«
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 15.00 погода начнет резко ухудшаться. Неблагоприятные условия сохранятся до вечера 28 апреля… Просим горожан быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что в столице ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя, снега, мокрого снега, а также усиление порывов ветра до 20 метров в секунду. Отмечается, что такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.
