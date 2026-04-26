Мошенники стали покупать товары на маркетплейсах через чужие аккаунты
03:53 26.04.2026
Мошенники стали покупать товары на маркетплейсах через чужие аккаунты

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники взламывают аккаунты пользователей маркетплейсов и с привязанной карты заказывают дорогие товары.
  • Аферисты используют уязвимости паролей пользователей, которые устанавливают одинаковые пароли на разные аккаунты.
  • Для защиты от мошенников рекомендуется создавать уникальные пароли для каждого сервиса или аккаунта и подключать двухфакторную аутентификацию.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мошенники взламывают аккаунты пользователей маркетплейсов и с привязанной карты заказывают дорогие товары, которые потом перепродают и получают деньги, рассказали РИА Новости аналитики "МТС Защитник".
"Злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей и с привязанной чужой карты покупают дорогие товары, которые затем перепродают для отмывания денег", - рассказали они.
Эксперты отметили, что в рамках схемы аферисты используют уязвимости паролей пользователей, так как многие россияне устанавливают одинаковые пароли на разные аккаунты.
Так, в первую очередь перебираются самые популярные варианты паролей, например, даты дней рождений или подбор одинаковых цифр. Аналитики напомнили, что основным способом защиты от подобной схемы является создание уникальных паролей для каждого сервиса или аккаунта.
"Не используйте один и тот же пароль для маркетплейсов, почт, соцсетей и других платформ. Регулярно проверяйте историю заказов в приложениях и подключайте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Если вы вдруг заметили подозрительный заказ в вашей истории покупок, немедленно обратитесь в службу поддержки маркетплейса и банк для блокировки операции", - добавили они.
