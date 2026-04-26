Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 26.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
12:26 26.04.2026 (обновлено: 12:40 26.04.2026)
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действия "Запада"

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю.
  • Нанесено поражение формированиям восьми украинских бригад в нескольких районах ДНР и Харьковской области.
  • Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, инженерной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке министерства.
МО уточнило, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Татьяновка, Красный Лиман, Маяки, Ильичевка в ДНР, а также Сеньково, Смородьковка, Моначиновка и Благодатовка в Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины MaxxPro и HMMWV производства США, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавило Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьКрасный ЛиманХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
