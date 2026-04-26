04:13 26.04.2026
Миронов предложил меры по поддержке частного домостроения

  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил комплекс мер для поддержки частного домостроения в России.
  • Миронов выступил за возвращение права выкупать у муниципалитетов землю для строительства своего дома за 3–5% кадастровой стоимости.
  • Лидер партии предложил обязать банки выдавать льготную ипотеку на строительство дома своими силами.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости предложил комплекс мер для поддержки частного домостроения, в том числе возвращение права выкупать у муниципалитетов землю для строительства своего дома за 3-5% кадастровой стоимости.
Парламентарий отметил, что частное домостроение занимает около 60% вводимого жилья в России. По его словам, пора "по-настоящему поддержать ИЖС".
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Миронов предложил дать ученым такие же льготы, как у IT-специалистов
22 апреля, 01:33
"Надо вернуть право выкупать у муниципалитета землю для строительства своего дома за три-пять процентов кадастровой стоимости и сделать эту возможность доступной на "Госуслугах", - сказал Миронов.
Лидер партии также предложил заменить меру о льготном лесе для строительства дома каждому гражданину РФ раз в 50 лет сертификатами на приобретение пиломатериалов. Он отметил, что в нынешнем виде закон не работает.
"Также давно пора обязать банки выдавать льготную ипотеку на строительство дома своими силами, что в два-три раза дешевле привлечения подрядчиков", - заключил он.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Миронов предложил дать коммунальные льготы ликвидаторам аварии на ЧАЭС
24 апреля, 01:17
 
