Миронов предложил меры по поддержке частного домостроения

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости предложил комплекс мер для поддержки частного домостроения, в том числе возвращение права выкупать у муниципалитетов землю для строительства своего дома за 3-5% кадастровой стоимости.

Парламентарий отметил, что частное домостроение занимает около 60% вводимого жилья в России . По его словам, пора "по-настоящему поддержать ИЖС".

"Надо вернуть право выкупать у муниципалитета землю для строительства своего дома за три-пять процентов кадастровой стоимости и сделать эту возможность доступной на "Госуслугах", - сказал Миронов

Лидер партии также предложил заменить меру о льготном лесе для строительства дома каждому гражданину РФ раз в 50 лет сертификатами на приобретение пиломатериалов. Он отметил, что в нынешнем виде закон не работает.