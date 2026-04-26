СМИ: отель, где проходит мероприятие с Трампом, эвакуирован после выстрелов

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Здание отеля Washington Hilton эвакуировано после сообщений о выстрелах, раздавшихся в помещении над местом проведения мероприятия с президентом США Дональдом Трампом, сообщил корреспондент NBC Гарретт Хааке.