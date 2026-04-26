Гендиректор "Динамо" рассказал о новой травме Майсторовича - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
19:43 26.04.2026
Гендиректор "Динамо" рассказал о новой травме Майсторовича

Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Факел
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что футболист клуба Милан Майсторович будет готов к следующему матчу, его повреждение оказалось несерьезным.
В воскресенье Майсторович начал матч 27-го тура чемпионата России против "Сочи" (2:0) в стартовом составе и был заменен сразу после перерыва. Сербский защитник провел первый матч после повреждения, из-за которого не выходил на поле с сентября 2024 года.
"Майсторович восстановился и готов играть. На первых минутах получил небольшое повреждение после стыка, но там ничего серьезного", - сказал Пивоваров.
"Динамо" набрало 38 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре столичный клуб на выезде встретится с московским "Локомотивом".
