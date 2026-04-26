"Локомотив" проиграл "Зениту" в третьем матче серии за третье место в ЧР - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
16:50 26.04.2026
16:50 26.04.2026
"Локомотив" проиграл "Зениту" в третьем матче серии за третье место в ЧР

Волейболисты "Локомотива" проиграли "Зениту" в матче за третье место в плей-офф

  • Новосибирский «Локомотив» проиграл петербургскому «Зениту» в третьем матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по волейболу со счетом 0-3.
  • Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Зенита».
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" на своей площадке проиграл петербургскому "Зениту" в третьем матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по волейболу.
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой гостей со счетом 3-0 (25:18, 25:18, 25:22).
Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Зенита". Четвертый матч пройдет в Новосибирске 28 апреля.
Петербургский "Зенит" является трехкратным серебряным призером чемпионата России, команда ни разу не брала бронзу. "Локомотив" становился чемпионом России в сезоне-2019/20, также на счету клуба из Новосибирска две серебряные и три бронзовые медали.
Всеволод Ищенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Защитник "Локомотива-Кубани" выйдет на драфт НБА
25 апреля, 11:34
 
