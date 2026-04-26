"Локомотив" проиграл "Зениту" в третьем матче серии за третье место в ЧР

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" на своей площадке проиграл петербургскому "Зениту" в третьем матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по волейболу.
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой гостей со счетом 3-0 (25:18, 25:18, 25:22).
Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Зенита". Четвертый матч пройдет в Новосибирске 28 апреля.
Защитник "Локомотива-Кубани" выйдет на драфт НБА
