"Динамо" нормально относится к решению по легионерам, заявил Пивоваров

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил журналистам, что футбольный клуб нормально относится к ужесточению лимита на легионеров и будет планировать свою деятельность, исходя из новых правил.
В пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. С сезона-2026/27 в заявке команды Российской премьер-лиги (РПЛ) не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более семи.
"Комментировать нечего. Нам озвучили решение, мы его будем исполнять. Мнение клубов спросили, мы выразили позицию, но получили такое решение. Мы относимся к происходящему нормально. Будем, исходя из этого, планировать нашу деятельность", - сказал Пивоваров.
За "Динамо" на данный момент выступают 10 легионеров.
