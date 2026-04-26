Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о Владимире Зеленском и его желании возглавить некое европейское военное образование, вспомнил ставшую классической басню Ивана Крылова "Слон и Моська".
Басня Крылова рассказывает о том, как маленькая Моська громко лает на проходящего мимо Слона, пытаясь казаться смелой и значимой, хотя на самом деле не представляет для него никакой угрозы.
"Есть басня у нас такая: Иван Андреевич Крылов, "Слон и Моська", по-моему, она называется… При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа (Зеленского - ред.), он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование", - сказал Лавров в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.