Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском - РИА Новости, 26.04.2026
20:17 26.04.2026
Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском

Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", комментируя планы Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
  • Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском.
  • Так глава МИД России отреагировал на его желание возглавить некое европейское военное образование.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о Владимире Зеленском и его желании возглавить некое европейское военное образование, вспомнил ставшую классической басню Ивана Крылова "Слон и Моська".
Басня Крылова рассказывает о том, как маленькая Моська громко лает на проходящего мимо Слона, пытаясь казаться смелой и значимой, хотя на самом деле не представляет для него никакой угрозы.
"Есть басня у нас такая: Иван Андреевич Крылов, "Слон и Моська", по-моему, она называется… При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа (Зеленского - ред.), он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование", - сказал Лавров в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее Лавров говорил, что на фоне кризиса в НАТО в Европе все громче звучат голоса о том, что нужно создавать новый военный блок, в который войдут ЕС, Британия, Норвегия и Украина.
