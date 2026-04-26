США важно скорее придумать развязку вокруг Ормуза, считает Лавров

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США важно поскорее придумать развязку ситуации вокруг Ормузского пролива, а затем также быстро что-то придумать и по украинскому кризису, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Им то (США - ред.) важно что? Им важно поскорее какую-нибудь придумать развязку вокруг Ормузского пролива и потом также быстро что-то придумать по украинскому кризису", - сказал Лавров автору ИС " Вести " Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.