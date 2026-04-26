13:15 26.04.2026 (обновлено: 13:52 26.04.2026)
США важно скорее придумать развязку вокруг Ормуза, считает Лавров

Лавров: США важно скорее придумать развязку вокруг Ормуза, затем по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США важно поскорее придумать развязку ситуации вокруг Ормузского пролива и по украинскому кризису.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США важно поскорее придумать развязку ситуации вокруг Ормузского пролива, а затем также быстро что-то придумать и по украинскому кризису, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«

"Им то (США - ред.) важно что? Им важно поскорее какую-нибудь придумать развязку вокруг Ормузского пролива и потом также быстро что-то придумать по украинскому кризису", - сказал Лавров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Министр напомнил, что Российская Федерация остается открытой для контактов, ее позиция хорошо известна американской стороне.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.
Спутниковый снимок Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Трамп приказал ускорить процесс разминирования Ормузского пролива
23 апреля, 15:56
 
