Краткий пересказ от РИА ИИ Жителей Латвии штрафуют за публикации с георгиевской лентой в соцсетях, даже если лента мелькнула в ролике на доли секунды.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Латвийские власти выставляют штраф даже за безобидный ролик в соцсетях с георгиевской ленточкой, опубликованный в День Победы, рассказал РИА Новости один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам.

По его словам, контроль за публикацией с георгиевской лентой отводится сотрудникам государственной безопасности.

"Они очень тщательно мониторят соцсети. Буквально за выставленную в День Победы георгиевскую ленточку сразу же прилетает штраф", - сказал собеседник агентства.

При этом, если штраф не был оплачен вовремя, сумма может увеличиться.

Активист также отметил, что латвийских полицейских не интересует, мелькнула лента в видеоролике на доли секунды или была запечатлена на нем продолжительное время. "Они эти ролики просматривают по фрагментам непонятным и человека тут же дёргают. Смотрите, там, на таком-то фрагменте, доля секунды, она (лента - ред.) мелькнула – все", - рассказал он.

В ноябре 2021 года Cейм в Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленточки. С этой инициативой ранее выступило национальное объединение "Все — Латвии". МИД России решительно осудил этот законопроект. Как сообщалось в некоторых СМИ, сумма штрафа за нарушение запрета для физических лиц составляет 350 евро, а для юридических - 2900 евро.