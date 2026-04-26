Европе вряд ли удастся списать все свои проблемы на Россию, считает Песков

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Властям европейских стран вряд ли удастся списать все внутренние проблемы на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину отметил, что Россия для Европы представляется "образцовым внешним врагом" с точки зрения пропаганды.
"Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечно", - подчеркнул он.