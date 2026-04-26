БРЮССЕЛЬ, 26 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Кредит ЕС Киеву в размере €90 миллиардов лишь продлевает конфликт, который ослабляет Украину день за днём, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в четверг, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России . В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.

"Двадцать четыре из двадцати семи государств-членов увеличили свой государственный долг и, вместо поддержки украинского народа, продолжают войну, которая день за днём ослабляет Украину, унося жизни ее мужского населения, разрушая экономику и сокращая территорию", - сказал он.

Картайзер отметил, что в то же время экономические проблемы стран Евросоюза заставляют их сокращать бюджетные расходы за счёт социальных, образовательных и медицинских систем для своего населения.

"Я разделяю мнение тех, кто считает непонятным, что приоритетом становятся перевооружение и дальнейшее финансирование проигранной войны вместо выбора пути переговоров с Россией", - заключил собеседник агентства.

Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на два года был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. ЕК планировала передать Киеву первый транш уже в начале апреля однако Будапешт заблокировал решение о выделении денег на фоне остановки Украиной прокачки нефти в Венгрию Словакию по трубопроводу "Дружба".

Порядка 60 миллиардов евро должны пойти на военную помощь, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета.