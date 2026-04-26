11:32 26.04.2026
Кредит ЕС Киеву лишь продлевает конфликт, заявил евродепутат

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Кредит ЕС Киеву в размере €90 миллиардов лишь продлевает конфликт, который ослабляет Украину день за днём, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в четверг, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
ЕС придется взять новый кредит для Украины в 2027 году, пишет WSJ
Вчера, 14:01
"Двадцать четыре из двадцати семи государств-членов увеличили свой государственный долг и, вместо поддержки украинского народа, продолжают войну, которая день за днём ослабляет Украину, унося жизни ее мужского населения, разрушая экономику и сокращая территорию", - сказал он.
Картайзер отметил, что в то же время экономические проблемы стран Евросоюза заставляют их сокращать бюджетные расходы за счёт социальных, образовательных и медицинских систем для своего населения.
"Я разделяю мнение тех, кто считает непонятным, что приоритетом становятся перевооружение и дальнейшее финансирование проигранной войны вместо выбора пути переговоров с Россией", - заключил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Счет пошел на месяцы: Европа придумала, как спасти НАТО и получить Украину
08:00
Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на два года был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. ЕК планировала передать Киеву первый транш уже в начале апреля однако Будапешт заблокировал решение о выделении денег на фоне остановки Украиной прокачки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".
Порядка 60 миллиардов евро должны пойти на военную помощь, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
На Украине рассматривают полное снятие брони от мобилизации, сообщили СМИ
Вчера, 19:40
 
