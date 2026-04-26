Ученые выдвинули предположение, где находится Ковчег Завета

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Ковчег Завета — главную библейскую реликвию — не могут найти уже более 2500 лет. И вот новая версия утверждает, что реликвия может находиться ближе, чем все думали.

Где, по мнению ученых, скрывается Ковчег?

Таинственное исчезновение

Ковчег Завета — огромный ящик с золотой крышкой сверху, а внутри — те самые каменные плиты с высеченными предписаниями еврейскому народу: после явления Господа пророку Моисею на горе Синай.

Согласно Библии, реликвия долгие десятилетия странствовала вместе с евреями. И лишь в IX веке до нашей эры, при царе Давиде, обрела постоянное место. Правитель поставил молельню на горе Сион в Иерусалиме, а его сын Соломон воздвиг полноценный храм. Там Ковчег хранился в особом месте — "святая святых", куда мог войти только первосвященник, да и то раз в год.

Последнее письменное упоминание о Ковчеге относится к 622 году до нашей эры, когда иудейский царь Иосия приказал не выносить реликвию на всенародное поклонение.

Ближе, чем считалось

Что потом стало со святыней — большая загадка. Археолог доктор Крис МакКинни утверждает , что Ковчег может быть спрятан в подземных помещениях в Городе Давида, к югу от Храмовой горы в Иерусалиме.

Храмовая гора — самое священное место в иудаизме и центральная точка библейской истории. Считается, что именно здесь Авраам готовился принести в жертву Исаака.

По словам МакКинни, все источники указывают на то, что Ковчег был намеренно спрятан, чтобы защитить его от захватчиков. Однако проверить предположение ученого довольно сложно — под Храмовой горой запрещены традиционные раскопки с использованием "лопаты или мастерка".

Как исследовать святыню?

Обойти это препятствие должны современные технологии. Метод основан на использовании мюонных детекторов — приборов , которые отслеживают крошечные субатомные частицы, образующиеся при столкновении космических лучей с атмосферой Земли.

Несмотря на то что мюоны существуют очень недолго, они обладают чрезвычайно высокой энергией, что позволяет обнаружить их с помощью специального оборудования. Отслеживая их, можно получить изображение изменений плотности материала, что позволит ученым заглянуть глубоко под землю и обнаружить скрытые камеры без раскопок.

Предварительное сканирование местности уже выявило ранее неизвестные пустоты и структуры под древним ландшафтом, что подтверждает теорию о существовании скрытого туннеля.

В недавнем интервью МакКинни признался , что он "взволнован и надеется на результат", но при этом отметил, что на пути такой работы по-прежнему стоят серьезные религиозные, политические и логистические барьеры.

Другие версии

Тем не менее некоторые ученые предлагают искать реликвию в другом месте. Израильские археологи, например, обнаружили в местечке Бет-Шемеш развалины святилища с необычной архитектурой. В центре строения, которому не меньше трех тысяч лет, — огромный каменный стол. Исследователи предположили, что именно на него ставили массивный ящик со Скрижалями Завета.

© AP Photo / Dan Balilty Самая большая в мире модель Ковчега Завета, созданная художниками по специальному заказу