Кононова победила во всех упражнениях на этапе Кубка сильнейших

Кубок сильнейших проводится с 2022 года, и в 2026 году в нем принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Аргентины.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россиянка Ева Кононова стала победительницей в упражнениях с обручем, мячом, лентой и булавами на первом этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который завершился в Казани.

В соревнованиях с обручем Кононова набрала 30,600 балла. Второй стала София Ильтерякова (30,250), третьей - Милена Щенятская (28,350).

С мячом у Кононовой 29,750 балла. Второй результат показала Ульяна Янус (27,650), третий - Ильтерякова (27,600).

В упражнениях с булавами Кононова набрала 30,350 балла. Второй стала Ильтерякова (29,700), третьей - Янус (28,400).

По итогам соревнований с лентой в активе Кононовой 29,700 балла. В тройку также вошли белоруска Николь Леута (28,150) и Александра Борисова (28,000).