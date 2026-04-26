Кононова победила во всех упражнениях на этапе Кубка сильнейших - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
19:12 26.04.2026
Кононова победила во всех упражнениях на этапе Кубка сильнейших

Гимнастка Кононова победила во всех четырех отдельных видах на Кубке сильнейших

26.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ева Кононова стала победительницей в упражнениях с обручем, мячом, лентой и булавами на первом этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике.
  • Соревнования проходили в Казани.
  • Кубок сильнейших проводится с 2022 года, и в 2026 году в нем принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Аргентины.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россиянка Ева Кононова стала победительницей в упражнениях с обручем, мячом, лентой и булавами на первом этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который завершился в Казани.
В соревнованиях с обручем Кононова набрала 30,600 балла. Второй стала София Ильтерякова (30,250), третьей - Милена Щенятская (28,350).
С мячом у Кононовой 29,750 балла. Второй результат показала Ульяна Янус (27,650), третий - Ильтерякова (27,600).
В упражнениях с булавами Кононова набрала 30,350 балла. Второй стала Ильтерякова (29,700), третьей - Янус (28,400).
По итогам соревнований с лентой в активе Кононовой 29,700 балла. В тройку также вошли белоруска Николь Леута (28,150) и Александра Борисова (28,000).
В субботу Кононова стала победительницей в индивидуальном многоборье. Кубок сильнейших проводится с 2022 года. В 2026 году участие в соревновании принимают спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Аргентины.
