КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Жители Финляндии открыто заявляют, что конфликт на Украине - это не их война, и выражают недовольство тем, что их страну активно втягивают в противостояние с Россией, особенно после падения беспилотников на финской территории, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в РФ.

"Потому что США требовали от европейских стран, от своих натовских союзников, чтобы их поддержали именно в этом конфликте. И сейчас, так как Испания, Германия и прочие закрыли небо, будут разбирательства. США - у них претензии. Так что финны, они сидят пока спокойно", - заключила Райски.