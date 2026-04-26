КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Жители Финляндии открыто заявляют, что конфликт на Украине - это не их война, и выражают недовольство тем, что их страну активно втягивают в противостояние с Россией, особенно после падения беспилотников на финской территории, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в РФ.
"Население сейчас, когда дроны упали, не совсем понимает, к чему тогда вступление в НАТО, куда идут эти деньги, и во что это вкладывается, и куда это все уходит. Единственное - то, что они рады, что НАТО сейчас не участвует в Иране. Кто хочет вместе с США идти на Иран?" - добавила Райски.
"Потому что США требовали от европейских стран, от своих натовских союзников, чтобы их поддержали именно в этом конфликте. И сейчас, так как Испания, Германия и прочие закрыли небо, будут разбирательства. США - у них претензии. Так что финны, они сидят пока спокойно", - заключила Райски.