Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 26.04.2026
Финны возмущены втягиванием страны в конфликт с Россией, заявила активистка

Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Финляндии выражают недовольство тем, что их страну активно втягивают в противостояние с Россией.
  • После падения беспилотников на территории Финляндии местные жители перестали понимать смысл вступления в НАТО и расходования средств на альянс.
  • Финская активистка Салли Райски отметила, что США имеют претензии к Испании, Германии и другим странам, которые закрыли небо и не поддержали Вашингтон.
КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Жители Финляндии открыто заявляют, что конфликт на Украине - это не их война, и выражают недовольство тем, что их страну активно втягивают в противостояние с Россией, особенно после падения беспилотников на финской территории, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в РФ.
"И сейчас вот большие возмущения того, что нас втягивают активно в не нашу войну. Теперь уже народ говорит четко, что это не наша война, это Украина и Россия, это их конфликт, но мы тут при чем?" - сообщила активистка.
Автомобили финской пограничной службы на месте обнаружения беспилотника в Финляндии - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Вчера, 05:14
После падения дронов финны, по ее словам, перестали понимать, ради чего нужно было вступление в НАТО, куда уходят налоги и во что вкладываются средства. Единственное, чему они сейчас рады, - это то, что альянс пока не участвует в конфликте с Ираном.
"Население сейчас, когда дроны упали, не совсем понимает, к чему тогда вступление в НАТО, куда идут эти деньги, и во что это вкладывается, и куда это все уходит. Единственное - то, что они рады, что НАТО сейчас не участвует в Иране. Кто хочет вместе с США идти на Иран?" - добавила Райски.
Активистка также отметила, что США уже имеют претензии к Испании, Германии и другим странам, которые закрыли небо и не поддержали Вашингтон. Финны же пока сидят спокойно, наблюдая за развитием событий.
"Потому что США требовали от европейских стран, от своих натовских союзников, чтобы их поддержали именно в этом конфликте. И сейчас, так как Испания, Германия и прочие закрыли небо, будут разбирательства. США - у них претензии. Так что финны, они сидят пока спокойно", - заключила Райски.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
24 апреля, 08:21
 
В миреРоссияСШАИранНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала