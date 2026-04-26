В Колумбии рассказали, как обжарить кофе в домашних условиях

Краткий пересказ от РИА ИИ Попкорница лучше всего подходит для обжарки кофе в домашних условиях, рассказал основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

Для домашней обжарки в попкорнице нужно прогреть аппарат в течение одной минуты, затем добавить 40–50 граммов зеленого кофе и обжаривать его в течение 7 минут.

Обжарка в домашних условиях не сравнится с использованием специального промышленного оборудования, подчеркнул колумбийский предприниматель.

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Попкорница лучше всего подходит для обжарки кофе в домашних условиях, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

"Я пробовал обжаривать кофе в домашних условиях. Купил попкорницу, и в ней кофе хорошо обжаривается", – поделился он.

Собеседник агентства, поставляющий кофе в Россию и профессионально занимающийся его обжаркой, уточнил, что сначала попкорницу нужно прогреть в течение одной минуты, добавить 40-50 граммов зеленого кофе и обжаривать его в течение 7 минут, после чего вынуть и дать остыть.

По его словам, после такой обработки кофе хорошо выглядит, во вкусе ощущаются нотки шоколада, однако может проявиться более остро кислотность, напоминающая вкус грейпфрута.

"Даже на сковородке кофе можно обжаривать, только контролировать этот процесс сложно, обжарка идет неравномерно и результат будет не самый лучший. Но ради эксперимента – почему бы и нет?" - отметил собеседник агентства.

Колумбийский предприниматель уточнил, что при обжарке на сковородке четких временных параметров нет, и нужно ориентироваться на изменение цвета зерен.

Он подчеркнул, что обжарка в домашних условиях не сравнится с использованием в этих целях специального промышленного оборудования.