17:32 26.04.2026 (обновлено: 17:37 26.04.2026)
Военные КНДР и России сражались плечом к плечу, заявил Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ким Чен Ын подчеркнул роль совместных усилий российских и корейских военных в предотвращении возрождения фашизма.
  • Она выразил глубокую признательность делегации Российской Федерации за участие в церемонии открытия Мемориального комплекса и музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.
  • Церемония состоялась в Пхеньяне с участием Володина и Белоусова.
ПХЕНЬЯН, 26 апр - РИА Новости. Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын подчеркнул роль совместных усилий российских и корейских военных для предотвращении возрождения фашизма.
"Верные идеалу справедливости армии КНДР и России во имя мира и суверенитета сражались в одном окопе плечом к плечу и добились боевых успехов, имеющих ключевое значение в предотвращении возрождения фашизма и военной амбиции гегемонистских сил", - сказал Ким Чен Ын в своем выступлении на церемонии открытия Мемориального комплекса и музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.
Лидер КНДР выразил глубокую признательность делегации Российской Федерации за участие в церемонии с чувством благоговейной памяти истинного долга народа братской стран.
Церемония открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции состоялась в воскресенье в Пхеньяне с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны Андрея Белоусова.
Володин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам церемонии.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в Пхеньяне на церемонии вручения орденов Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим КНДР
Вчера, 16:05
 
