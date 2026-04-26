Военные КНДР и России сражались плечом к плечу, заявил Ким Чен Ын

ПХЕНЬЯН, 26 апр - РИА Новости. Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын подчеркнул роль совместных усилий российских и корейских военных для предотвращении возрождения фашизма.
"Верные идеалу справедливости армии КНДР и России во имя мира и суверенитета сражались в одном окопе плечом к плечу и добились боевых успехов, имеющих ключевое значение в предотвращении возрождения фашизма и военной амбиции гегемонистских сил", - сказал Ким Чен Ын в своем выступлении на церемонии открытия Мемориального комплекса и музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.
Лидер КНДР выразил глубокую признательность делегации Российской Федерации за участие в церемонии с чувством благоговейной памяти истинного долга народа братской стран.
Церемония открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции состоялась в воскресенье в Пхеньяне с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны Андрея Белоусова.
Володин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам церемонии.