Володин встретился с Ким Чен Ыном

ПХЕНЬЯН, 26 апр - РИА Новости. В Пхеньяне состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.
Володин 25 апреля прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. По поручению президента России Владимира Путина 26 апреля Володин примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.