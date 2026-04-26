Как начали и закончили творческий путь кинозвезды СССР

Заслуженный артист РСФСР Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле Театра сатиры "Безумный день, или Женитьба Фигаро"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мы привыкли видеть их легендами — непоколебимыми иконами экрана. Но между первым появлением и последним фильмом каждого из них пролегла целая жизнь.

Юрий Никулин

В фильме "Девушка с гитарой" 1958 года Никулин сыграл крошечную роль продавца в магазине. Никто его не запомнил, а экзаменаторы ВГИКа и ГИТИСа сочли непригодным для экрана.

В 1983-м вышла картина Быкова "Чучело". Никулин исполнил роль дедушки, мудрого старика, единственного, кто видит и понимает всю жестокость мира. От Балбеса не осталось и следа.

© Мосфильм (1958), Мосфильм (1983) Юрий Никулин © Мосфильм (1958), Мосфильм (1983) Юрий Никулин

Олег Табаков

В 1956 году — студент, роль Саши в "Тугом узле". Скромный дебют для человека, который позже станет режиссером и главой МХТ имени Чехова.

Его последняя работа — комедийный сериал "Кухня. Последняя битва" 2017-го. Табаков сыграл отца шеф-повара Виктора Баринова — Петра Аркадьевича.

© Мосфильм (1956), Yellow, Black & White (2017) Олег Табаков © Мосфильм (1956), Yellow, Black & White (2017) Олег Табаков

Олег Янковский

Дебютировал в 1968 году в двух культовых картинах сразу: немецкий офицер Генрих Шварцкопф в "Щите и мече" и фотограф Андрей в "Служили два товарища".

Последний фильм — историческая драма Лунгина "Царь" 2009-го. Янковский играет митрополита Филиппа, неподкупного святого человека в конфликте с Грозным. Рак поджелудочной железы диагностировали актеру годом раньше.

© Мосфильм (1968), Профит (2009) Олег Янковский © Мосфильм (1968), Профит (2009) Олег Янковский

Валентин Гафт

Массовка в коротком эпизоде фильма "Убийство на улице Данте" в 1956 году. В этом же фильме дебютировали Михаил Козаков и Иннокентий Смоктуновский. Гафт среди них почти затерялся.

Последняя роль — Шаман в роуд-муви "Млечный путь" 2016-го, загадочный старик, смотрящий дальше горизонтов. Актеру было уже за 80, и эта роль стала достойным финалом.

© Мосфильм (1956), Production Value WorldWide (2015) Валентин Гафт © Мосфильм (1956), Production Value WorldWide (2015) Валентин Гафт

Андрей Миронов

В 1961 году получил небольшую роль в драме Юлия Райзмана "А если это любовь?". Никто не предполагал, что из этого юноши выйдет главный комик советского театра и кино.

В 1987-м на экраны вышла лента "Человек с бульвара Капуцинов" — Миронов сыграл мистера Феста. Его творческий путь прервало кровоизлияние в мозг 4 августа 1987 года. Два дня спустя, не приходя в сознание, Миронов ушел из жизни.

© Мосфильм (1961), Мосфильм (1987) Андрей Миронов © Мосфильм (1961), Мосфильм (1987) Андрей Миронов

Алексей Булдаков

В 1982 году Алексею досталась роль партизана-разведчика Савелия в фильме "Сквозь огонь". Вскоре последовал взрыв популярности с "Особенностями национальной охоты".

Последний фильм — "Дикие предки" 2022-го, роль деда Василия.

© Ленфильм (1982), Киноквант (2022) Алексей Булдаков © Ленфильм (1982), Киноквант (2022) Алексей Булдаков

Василий Лановой

В 1954-м Василий сыграл студента Валентина в "Аттестате зрелости", самоуверенного старшеклассника.

В 82 года Лановой в фильме "Чужой дед" исполнил роль пожилого профессора, ищущего общий язык с внуками. На драки с бандитами без дублера и съемки по 18 часов актер не жаловался.