Рейтинг@Mail.ru
Как начали и закончили творческий путь кинозвезды СССР - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 26.04.2026

Как начали и закончили творческий путь кинозвезды СССР

© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РСФСР Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле Театра сатиры "Безумный день, или Женитьба Фигаро"
Заслуженный артист РСФСР Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле Театра сатиры Безумный день, или Женитьба Фигаро - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
Заслуженный артист РСФСР Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле Театра сатиры "Безумный день, или Женитьба Фигаро"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мы привыкли видеть их легендами — непоколебимыми иконами экрана. Но между первым появлением и последним фильмом каждого из них пролегла целая жизнь.
Как менялись советские кинозвезды?

Юрий Никулин

В фильме "Девушка с гитарой" 1958 года Никулин сыграл крошечную роль продавца в магазине. Никто его не запомнил, а экзаменаторы ВГИКа и ГИТИСа сочли непригодным для экрана.
В 1983-м вышла картина Быкова "Чучело". Никулин исполнил роль дедушки, мудрого старика, единственного, кто видит и понимает всю жестокость мира. От Балбеса не осталось и следа.
© Мосфильм (1958), Мосфильм (1983)Юрий Никулин
Юрий Никулин - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Мосфильм (1958), Мосфильм (1983)
Юрий Никулин

Олег Табаков

В 1956 году — студент, роль Саши в "Тугом узле". Скромный дебют для человека, который позже станет режиссером и главой МХТ имени Чехова.
Его последняя работа — комедийный сериал "Кухня. Последняя битва" 2017-го. Табаков сыграл отца шеф-повара Виктора Баринова — Петра Аркадьевича.
© Мосфильм (1956), Yellow, Black & White (2017)Олег Табаков
Олег Табаков - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Мосфильм (1956), Yellow, Black & White (2017)
Олег Табаков

Олег Янковский

Дебютировал в 1968 году в двух культовых картинах сразу: немецкий офицер Генрих Шварцкопф в "Щите и мече" и фотограф Андрей в "Служили два товарища".
Последний фильм — историческая драма Лунгина "Царь" 2009-го. Янковский играет митрополита Филиппа, неподкупного святого человека в конфликте с Грозным. Рак поджелудочной железы диагностировали актеру годом раньше.
© Мосфильм (1968), Профит (2009)Олег Янковский
Олег Янковский - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Мосфильм (1968), Профит (2009)
Олег Янковский

Валентин Гафт

Массовка в коротком эпизоде фильма "Убийство на улице Данте" в 1956 году. В этом же фильме дебютировали Михаил Козаков и Иннокентий Смоктуновский. Гафт среди них почти затерялся.
Последняя роль — Шаман в роуд-муви "Млечный путь" 2016-го, загадочный старик, смотрящий дальше горизонтов. Актеру было уже за 80, и эта роль стала достойным финалом.
© Мосфильм (1956), Production Value WorldWide (2015)Валентин Гафт
Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Мосфильм (1956), Production Value WorldWide (2015)
Валентин Гафт

Андрей Миронов

В 1961 году получил небольшую роль в драме Юлия Райзмана "А если это любовь?". Никто не предполагал, что из этого юноши выйдет главный комик советского театра и кино.
В 1987-м на экраны вышла лента "Человек с бульвара Капуцинов" — Миронов сыграл мистера Феста. Его творческий путь прервало кровоизлияние в мозг 4 августа 1987 года. Два дня спустя, не приходя в сознание, Миронов ушел из жизни.
© Мосфильм (1961), Мосфильм (1987)Андрей Миронов
Андрей Миронов - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Мосфильм (1961), Мосфильм (1987)
Андрей Миронов

Алексей Булдаков

В 1982 году Алексею досталась роль партизана-разведчика Савелия в фильме "Сквозь огонь". Вскоре последовал взрыв популярности с "Особенностями национальной охоты".
Последний фильм — "Дикие предки" 2022-го, роль деда Василия.
© Ленфильм (1982), Киноквант (2022)Алексей Булдаков
Алексей Булдаков - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Ленфильм (1982), Киноквант (2022)
Алексей Булдаков

Василий Лановой

В 1954-м Василий сыграл студента Валентина в "Аттестате зрелости", самоуверенного старшеклассника.
В 82 года Лановой в фильме "Чужой дед" исполнил роль пожилого профессора, ищущего общий язык с внуками. На драки с бандитами без дублера и съемки по 18 часов актер не жаловался.
© Мосфильм (1954), Киностудия КИТ (2017)Василий Лановой
Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Мосфильм (1954), Киностудия КИТ (2017)
Василий Лановой
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала