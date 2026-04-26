Кинолог рассказал, как подготовить собаку к поездке на дачу

Краткий пересказ от РИА ИИ Подготовку собаки к поездке на дачу нужно начинать заранее, примерно за месяц, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Перед поездкой собаку необходимо вакцинировать, обработать от паразитов и проверить дачу на скрытые угрозы, такие как ядовитые растения и химия от вредителей.

На даче у собаки должны быть все необходимые лекарства, включая антисептики, перекись водорода, сорбенты, а также навес с тенью, безопасное укрытие и доступ к чистой воде.

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Дачный сезон дарит собакам и их хозяевам новые впечатления и простор, но в то же время таит в себе дополнительные опасности - от паразитов до инфекций, поэтому подготовку к первому выезду нужно начинать заранее, примерно за месяц, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Дача – это радость, но только для подготовленного хозяина. Одна забытая обработка от паразитов или пропущенная прививка могут превратить лето в поездку в ветеринарную клинику и привести к реанимации. Очень серьёзно относитесь к будущему путешествию, продумывайте все заранее", - сказал Голубев

Первым делом он призвал владельцев собак провести вакцинацию. По словам кинолога, комплексная прививка делается животному раз в год, примерно в одно и то же время, а информация о ней заносится в ветеринарный паспорт. Без прививки и прохождения карантина о поездке на дачу стоит забыть, подчеркнул он.

Вакцинацию нельзя пропускать, а за отсутствие прививки от бешенства, например, положен штраф, предупредил Голубев. Перед поездкой на дачу можно также сделать специфичные прививки, например, от пироплазмоза, которая облегчит течение болезни, если питомца укусит клещ, добавил президент РКФ.

Также перед открытием дачного сезона собаку надо обработать от паразитов. Такая процедура требуется чаще, чем вакцинация, а у каждого метода и препарата свои сроки, уточнил Голубев. Обязательный для дачи, где собака будет постоянно контактировать с землей, листвой и травой, препарат от глистов, по его словам, лучше давать за 10-14 дней до первой поездки.

За городом потребуется более комплексная защита от внешних паразитов. При выборе между таблеткой и каплями на холку кинолог посоветовал исходить из образа жизни и привычек собаки. Для тех питомцев, которые любят купаться, капли могут быть не так эффективны. Перед выходом в лес или поле не помешает специальный защитный спрей из зоомагазина, добавил Голубев.

Он напомнил, что из-за удаленности многих дач быстро обратиться к ветеринару, если что-то случится, получится не всегда. Поэтому на даче всегда нужно иметь при себе все необходимые лекарства.

"Прежде всего в аптечке должны быть антисептики, перекись водорода, сорбенты, эластичные бинты, специальный клещедер, препараты от аллергии – по поводу последних лучше проконсультироваться у ветеринара. Если у питомца есть хронические заболевания, не забываем об основных лекарствах", - напомнил президент РКФ.

Голубев констатировал, что на даче люди часто расслабляются и отпускают собак гулять без поводка. Даже на огороженном участке питомец может сделать подкоп и потеряться, кроме того, нельзя исключать кражи. Чтобы собаку было легче найти, если она потеряется, она должна быть обязательно маркирована клеймом или микрочипом. Также кинолог порекомендовал купить ошейник с адресником, или даже обзавестись GPS-трекером.

Кроме того, по его словам, дачу следует проверить на скрытые угрозы, такие как ядовитые растения, химия от вредителей. Также у собаковода на участке должны быть навес с тенью и безопасное укрытие, всегда доступна чистая вода.